28 Мая 2017 12:00

Около полутора миллионов документов, в которых вся история белорусской государственности. Национальному архиву Беларуси сегодня исполняется 90 лет. Более 15 % раритетных бумаг уже оцифровано. С каждым годом у Национального архива все меньше тайн. Открываются новые папки, ранее помеченные грифом "Секретно".

Здание в стиле хай-тек, 8 архивохранилищ на безграничном пространстве и даже протяженность полок впечатляет - 38 километров. В правом крыле Национальной библиотеки по проспекту Независимости, 116 размещается один из самых секретных и в то же время открытых объектов страны. Национальный архив Беларуси год от года снимает с все новых и новых папок гриф "Секретно" и дает возможность изучать историю страны, свою родословную.

Таким доступным архив был не всегда. И в престижном здании он только последние десять лет. История учреждения начиналась 28 мая 1928 года с постановления советской власти создать комплекс-архив Октябрьской революции и социалистического строительства БССР. Белорусские архивисты показывают нам бумаги от 1917 года. Находка к нынешнему юбилею революции. Идет Первая мировая, Минск - прифронтовая зона, сохранились стенограммы переговоров высшего состава офицеров. Вот они получают информацию о перевороте в Петербурге. По минутам можно проследить, как реагировали военные на новость об Октябрьской революции.

К 100-летию белорусской милиции архивисты также подготовили сенсацию. В этом году на праздничном параде в честь отечественных правоохранителей торжественно прошла колонна кинологов с питомцами. Кто бы мог подумать, что эта служба зарождалась также еще в советской Беларуси. Загадка, как на наших территориях в 20-х стали появляться породистые немецкие овчарки. Но факт. Вот она, прабабушка всех поисковых собак. Обладательница многочисленных золотых медалей на престижных выставках - овчарка волчьей масти по прозвищу Леди. Впрочем, первые белорусские служебные собаки очень помогали людям и в Великую Отечественную войну. Об этом периоде в архиве также крупный массив документов.

Этим сентябрем исполняется 70 лет белорусскому штабу партизанского движения. Национальный архив единственный сохраняет полный сбор историй всех партизанских отрядов, военно-оперативных групп и бригад. Впрочем, интересное. В 1942 начальник Центрального штаба партизанского движения Пантелеймон Пономаренко выдал и направил приказ. Первое, запретить регистрацию браков и проведение свадеб в партизанских отрядах. Второе, рассматривать девушек и женщин-партизанок исключительно как бойцов.

В годы войны национальный архив спасался благодаря служителям культа: ценные документы прятали в церквях, костелах, монастырях.

Национальный архив это не только боксы с документами. Это люди. Ученые, историки, делопроизводители - первый штат главного архива страны состоял всего из четырех человек. Сегодня деятельность учреждения обеспечивают полторы сотни специалистов.