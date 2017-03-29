29 Марта 2017 15:28

Новые туристические места, богатое историческое наследие и цветок папоротника как мифологический символ. Национальное агентство по туризму презентовало новый проморолик о Беларуси. Имиджевое видео длительностью пять и три минуты демонстрирует туристические возможности каждого региона страны, а также столицы. От истории к современности - через вечные ценности: такой философский смысл заложили режиссеры мини-фильма. Отдельное место в ролике занимают Минск и его главные достопримечательности: городская ратуша, "Минск-Арена", Национальная библиотека и Художественный музей.

Сейчас имиджевый ролик набирает популярность в социальных сетях. Скоро будет доступен англоязычный вариант видео. Также нацагентство планирует снять серию роликов о разных видах туризма в Беларуси.