Национальная система по борьбе с отмыванием денег пройдет международную оценку

1 Июня 2017 07:23

К такому решению пришли участники заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Бишкеке. В состав структуры входят 9 стран, в том числе Беларусь, Россия, Китай и Индия. Основная задача группы - совершенствование национального законодательства, выявление общих рисков и угроз, а также противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. В ходе заседания участники высоко оценили белорусский опыт в сфере противодействия лжеструктурам.

Вячеслав Реут, директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси: "По результатам этой оценки будет приниматься решение о стабильности не только системы силового противодействия преступлениям, но и о стабильности нашей финансовой системы. Это дает возможность пересмотреть рейтинги, которые на сегодняшний день постоянно публикуются и берутся банками в основу для расчета кредитов. На сегодняшний день мы находимся в 7-й группе рисков, это очень высокие процентные ставки. И если результаты оценки у нас будут удовлетворительные, мы можем рассчитывать на снижение стоимости кредитных ресурсов".

Участники рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью группировки "Исламское государство" и активизацией усилий в борьбе с ее финансированием.