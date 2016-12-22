19 Декабря 2016 08:11
Нацбанк Беларуси подвел итоги олимпиады по финансовой грамотности среди школьников
Из пяти тысяч участников со всей страны выбрали двадцатку лучших. На решение задач отвели всего час. Вопросы касались безналичных платежей, знания терминологии и определения фальшивых банкнот.
Сергей Калечиц, зампредседателя правления Нацбанка Беларуси: "Им в жизни это очень пригодится. Это, наверное, самые эффективные инвестиции, которые они делают в свое будущее. Наша задача - максимально поддержать их в этом. Пройдет немного времени, и они придут к нам в экономику на различные должности и направления. Конечно, чувствуя себя более уверенными в повседневной жизни, в тех вопросах, с которыми все мы сталкиваемся, они будут более уверенными на работе и смогут больший вклад вносить в целом в развитие нашей экономики нашей страны".
В Нацбанке Беларуси не исключают, что курсы финансовой грамотности могут появиться в школьной программе.