Нацбанк Беларуси подвел итоги олимпиады по финансовой грамотности среди школьников

19 Декабря 2016 08:11

Из пяти тысяч участников со всей страны выбрали двадцатку лучших. На решение задач отвели всего час. Вопросы касались безналичных платежей, знания терминологии и определения фальшивых банкнот.

Сергей Калечиц, зампредседателя правления Нацбанка Беларуси: "Им в жизни это очень пригодится. Это, наверное, самые эффективные инвестиции, которые они делают в свое будущее. Наша задача - максимально поддержать их в этом. Пройдет немного времени, и они придут к нам в экономику на различные должности и направления. Конечно, чувствуя себя более уверенными в повседневной жизни, в тех вопросах, с которыми все мы сталкиваемся, они будут более уверенными на работе и смогут больший вклад вносить в целом в развитие нашей экономики нашей страны".

В Нацбанке Беларуси не исключают, что курсы финансовой грамотности могут появиться в школьной программе.