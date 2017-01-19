Наталья Кочанова провела первый прием граждан в новой должности

19 Января 2017 19:01

От вопросов ЖКХ и строительства жилья до оценки эффективности работы вертикали власти. В эти минуты Глава Администрации Президента Наталья Кочанова проводит первый прием граждан в новой должности. Учитывая поручение Главы государства усовершенствовать работу с обращениями граждан и юрлиц, Администрация Президента переходит на качественно новый уровень работы в этой сфере. Первостепенная задача - максимально вникнуть в проблемы человека (прием Натальи Кочановой длится уже пятый час). Меняются подходы к первичному решению вопросов на местах. В том числе всесторонне они рассматриваются во время целевых выездов в регионы.

В прошлом году в Администрацию Президента поступило более 24 000 обращений. Почти на 13% меньше, чем в 2015 году. Немного проблемных вопросов от Гродненской области, лидирует же в списке столица. Каждое пятое письмо находится на контроле до полного разрешения спорной ситуации. Больше нареканий поступает на деятельность организаций ЖКХ. Как правило, в Администрацию Президента обращаются и с вопросами соцзащиты, образования, здравоохранения, деятельности судов и правоохранительных органов.