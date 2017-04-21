Наталья Кочанова и Максим Рыженков приняли участие в республиканском субботнике

22 Апреля 2017 15:02

Стадион "Динамо" станет главным объектом вторых Европейских игр, которые пройдут в нашей стране в 2019 году. Полным ходом идет его реконструкция, в работе над которой сегодня (в рамках республиканского субботника) принимали участие глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова и первый заместитель Максим Рыженков. Именно спорт является важной частью социальной политики Беларуси. А вторые Европейские игры станут самым крупным спортивным событием в истории Беларуси.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

"В нашей стране субботник - это традиционное мероприятие, когда в апреле вся страна выходит для того, чтобы каждый на своем участке сделал что-то важное и знаковое для того или иного региона. Поэтому традиционно 22 апреля субботник проходит в нашей стране. И Администрация Президента, сотрудники работают на этом объекте — стадионе "Динамо", который очень важный и знаковый для нашей страны. Потому что, как вы знаете, в 2019 году у нас будут вторые Европейские игры. Да и в целом в нашей стране огромное внимание уделяется развитию спорта".