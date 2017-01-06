Наступивший 2017-й научный год должен стать особым для развития технологий

4 Января 2017 21:05

Наступивший 2017-й научный год должен стать особым для развития в стране медицинских технологий, космического приборостроения, энергетики и транспорта. Главный ориентир - прорывные идеи и их практическая реализация на производстве. Над какими разработками уже сейчас идут работы? Как планируют поощрять труд ученых? Научный потенциал и белорусские ноу-хау в материале Натальи Тарасюк.

Этот шарик увидеть невооруженным глазом нельзя, но можно заполнить лекарством. Два типа контейнеров разных размеров - разработка молодых ученых Академии наук. Проект по сути "умного дома" для лекарственных веществ уже получил премию Алферовского фонда.

Виктория Куликовская, завлабораторией Института химии новых материалов НАН Беларуси: "Мы разрабатывали контейнеры для противоопухолевых веществ. Как известно, это вещества, которые обладают высокой токсичностью. Нашей целью было обеспечить пролонгированность высвобождения. Таким образом, снижая частоту дозировки, попытаться повысить эффективность действия данного препарата, чтобы снизить побочные эффекты. Включение в наши контейнеры на основе полисахаридов позволило увеличить эффективность лекарственного препарата в 9 раз".

Более того, разработчики "учат" препарат покидать свой контейнер в организме человека именно в больном месте. А вот эти пленки наши ученые могут заселить стволовыми клетками и даже запрограммировать время распада носителя. В составе наноразмерное серебро, известное своим антибактерицидным свойством. Использовать такой пластырь, к примеру, могут хирурги для предотвращения спаек. Испытания две эти разработки прошли лишь на клетках.

А вот проект ученых Института машиностроения уже сходит с конвейера. В виде электрогидравлики для тракторов.

Евгений Строк, завлабораторией Объединенного института машиностроения НАН Беларуси: "Эта система содержит управление навесным устройством и внешними потребителями. Навесное устройство непосредственно агрегатирует с плугом или сеялкой и обеспечивает с помощью системы управления (контролера, пульта управления, датчиков тягового сопротивления, положения этого навесного устройства, согласно заданному алгоритму) заданную глубину пахоты".

В этом году в институте будут создавать автоматические системы копирования рельефа почвы. 2017-й может стать поворотным и в создании электромобилей: заявка на выпуск ста таких машин уже есть. Серьезные перспективы и по части беспилотников.

Сергей Чижик, первый зампредседателя президиума НАН Беларуси: "Наша сила в том, что мы должны думать над нагрузкой, которую несут эти беспилотники. Они должны давать все больше разнообразной информации. Это не только визуализация. Это и спектральный анализ состояния природного покрова, прогноз урожайности, состояния почв".

Чтобы планы и наработки воплотились в конкретные проекты, особое внимание будут уделять кадровому вопросу. Цель номер один в 2017-м - создать ученым все условия для комфортной и плодотворной работы.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси: "Выполнил квалификационные требования, защитил через три года диссертацию - пожалуйста, мы будем предлагать. Получи, к примеру, жилье, квартиру и 20 лет рассрочки по уплате. Если человек решил заняться бизнесом, то тогда возьми кредит на общих условиях, заплати стоимость этой квартиры, и она останется у тебя".

Помимо ключевой помощи молодым ученым от государства в решении жилищного вопроса, есть предложения в этом году пересмотреть еще и тарифные ставки оплаты труда исследователей.

В этом году белорусские ученые свои самые перспективные разработки представят на крупнейших международных выставках. К примеру, новые проекты в сфере энергетики повезут в Майами. Новые лекарства и методики лечения презентуют уже на выставочной площадке в Дубае. Всего же до 2020 года планируется выпустить инновационной продукции на 7 миллиардов рублей и создать более тысячи новшеств. Это будут новые машины, материалы, сорта растений и лекарственные препараты.