Настоящий воздушный бой развернулся на юге Беларуси

16 Февраля 2017 21:05

В небе и на земле бывший авиационный полигон Полесский превратился в зону масштабных маневров. В Минобороны отметили, что подобная боевая подготовка позволят осуществить проверку и подготовку действий, различных родов и видов войск, боевых расчетов и экипажей, выполняющих задачи боевого дежурства. Эксклюзивные кадры у нашего корреспондента Владимира Королева.

Слово "учения" в военной терминологии здесь применимо разве что для тактического ракетного комплекса "Точка", боевые пуски которого сегодня состоялись на юге Беларуси. Совершив марш-бросок в указанный район, ракеты в свойственной манере комплекса ювелирно поразили мишени.

Андрей Равков, Министр обороны Беларуси: "Для ракетных войск мы ежегодно пуски делаем, чтобы поддерживать в боеготовом состоянии и технику и обученность личного состава. Сделали два групповых пуска тактического комплекса “Точка”. Все те цели достигнуты. Задачи выполнены в полном объеме".

Настоящие испытания погодой - туман такой, что ни зги не видно. Но разве это проблема для военных? Боевое крещение сегодня у новой батареи ТОР-М2 и ее личного состава. Впервые батарея поражала малоразмерную мишень - снаряд от града. Машины показали свои уникальные возможности.

Олег Двигалев, командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси: "Мы провели несколько экспериментов по проверке ТТХ и подготовке летного боевого состава. Что отрадно, наш белорусский расчет выполнил боевую задачку".

Жалила сегодня и ОСА. Всепогодный зенитный ракетный комплекс поражал сразу несколько мишеней, имитирующие вертолеты огневой поддержки.

Главная задача в подобных мероприятиях - повысить слаженность действий, разнородных сил и средств. Всего же в совместной подготовке принимают участие свыше 500 военнослужащих и более 200 единиц военной техники.