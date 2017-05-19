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Настоящее лето в конце весны
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19 Мая 2017 15:23

Настоящее лето в конце весны

Этот уикенд синоптики обещают жарким, но с дождями и грозами. В субботу днем по Минской области непродолжительные осадки, +20...+25, в западных районах до +27. В столице дожди возможны только вечером. Днем воздух прогреется также до 25 тепла. В воскресенье с территории России передвижение фронтов принесет кратковременные дожди и грозы. В ночные часы +7...+14, в дневные - от 17 до 25 с плюсом. В Минске днем +22. Следующая неделя начнется без осадков. В регионе до 19 тепла.

  

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