Настоящее лето в конце весны

19 Мая 2017 15:23

Этот уикенд синоптики обещают жарким, но с дождями и грозами. В субботу днем по Минской области непродолжительные осадки, +20...+25, в западных районах до +27. В столице дожди возможны только вечером. Днем воздух прогреется также до 25 тепла. В воскресенье с территории России передвижение фронтов принесет кратковременные дожди и грозы. В ночные часы +7...+14, в дневные - от 17 до 25 с плюсом. В Минске днем +22. Следующая неделя начнется без осадков. В регионе до 19 тепла.