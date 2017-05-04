5 Мая 2017 09:17

Агентство теленовостей готовит специальный выпуск проекта "Наши" в память об основателе "Санта Бремор". Как в начале 90-ых с развалом Советского Союза инженер, начальник конструкторского бюро завода Михаил Мошенский рискнул и стал бизнесменом. И из маленького кабинета, в котором арендованной была даже мебель, вырос один из крупнейших холдингов страны. "Наши. Династии. Мошенский" смотрите сегодня после "Панорамы".