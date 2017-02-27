26 Февраля 2017 21:28

Традиционно мы зарабатывали сельским хозяйством, а последние десятки лет Беларусь известна еще и в мире высоких технологий. Наши айтишники вошли в топ-100 лучших аутсорсеров мира. Список компаний опубликовала Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга. Чтобы было понятно: это когда одна компания часть работы передает другой, например, рекламные функции или консалтинг. В данном случае речь идет о разработке программ.

Рейтинг не составляли, номинанты расставлены в списке в алфавитном порядке. Оценивали сразу по пяти направлениям. Это рост и размер компании, награды, инновационные программы, корпоративная социальная ответственность и даже отзывы клиентов. В списке 6 белорусских имен, среди них, конечно, крупнейший разработчик ИПАМ.

Кстати, недавно эта компания отчиталась о первом заработанном миллиарде долларов. Да, приятно что "наши мозги" высоко ценятся и высоко котируются. Но все же, увы, это болезнь нашего IT-сектора: ИПАМ, Варгейминг, Маскарад, Киномо - идеи наши, воплощение наше, а прописка зарубежная. Со всеми вытекающими последствиями.

К слову, об инновационных программах, как раз в ИПАМ дают возможность реализовать самые смелые проекты. Впрочем, что самое важное в сфере IT - выходить на рынок могут не только гиганты, но и небольшая команда из пяти человек. О том, как в Беларуси идея становится товаром, расскажет Ксения Рабчинская.

Сделать планету зеленой - уже просто, а космос останется таким же холодным и пугающим. Но теперь чуть-чуть меньше, ведь команда белорусских программистов на "Хакатоне" НАСА презентовала математическую формулу, которая спасет Землю от метеорита. Напоминает фантастические фильмы, но это на самом деле. Белорусам удалось выяснить: спектр движения каждого астероида уникален, как отпечаток пальца человека. Программисты решили вопрос идентификации по характеру вращения и скорости движения небесного тела. В НАСА идею одобрили.

И снова звучит фантастически - но факт, белорусские разработчики из этого "гаража" предложили НАСА, по сути, систему жизнеобеспечения космонавта. Этот портфель измеряет пульс, частоту дыхания и даже изучает, как работает мозг.

Герою "Гравитации" такой рюкзак явно бы пригодился, но, возвращаясь на Землю, о не космонавтах здесь тоже подумали. Этот браслет - не обычный фитнес-трекер, а стресс-трекер. По множеству показателей он определит, когда человек находится в стрессовой ситуации. И оповестит об этом. Как бонус - вся статистика в приложении на телефоне. Изучив ее, стоит осознать, что нервничать нужно поменьше.

Этот трекер оценит психологическое состояние человека, прежде чем он приступит к ответственной работе. Информацию по желанию может отслеживать и работодатель. Прототипы пока что - внушительных размеров, зато, утверждают разработчики, обладают высокой точностью. В браслет встроена функция аудиозаписи момента пиков: то есть, человек сможет проанализировать, из-за чего вышел из себя, прокрутив несколько раз аудиозапись разговора, чтобы в будущем не подвергать организм стрессу.

Эти пятеро белорусов от стресса спасают не только себя, но и других. Например, если кто-то забыл выключить звук телефона в кинотеатре. Все просто: в приложении на карте нужно отметить место, например, кинотеатр, и смартфон автоматически переведет телефон в беззвучный режим. Программу юные и совсем не программисты писали с нуля больше года - сегодня она в топ-бета-версий "Гугл".

Один из критериев - интернациональность приложения: оно может общаться с пользователем на 10 языках. Здесь несколько функций. Дизайн - лаконичный, идея понятная, но до этого никто подобного не делал - слагаемых для будущего успеха достаточно. И это притом, что парни всему учились сами.

Эту разработку уже купил иностранный бренд - производитель одежды, но что-то подсказывает, что будущее теперь выглядит именно так: зачем тратить время на покупки в реальном мире, если есть ваша точная виртуальная копия. Впрочем, инновационных разработок в этой лаборатории десятки. Почти все они пока на стадии прототипов, но однажды точно сделают нашу жизнь проще.