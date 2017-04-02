Наша система мониторинга в сфере логистики позволяет дистанционно контролировать мельчайшие процессы

1 Апреля 2017 21:22

А теперь о наших разработках, которые делают жизнь более комфортной и оптимизируют работу. Одна из них - система мониторинга в сфере логистики, которая позволяет наблюдать за поведением водителя на расстоянии. Продукт уникальный. Анализом данных, к слову, активно пользуются и наши промышленные гиганты. О новых трендах, которые меняют мир к лучшему, расскажет Дмитрий Титов.

Топ-менеджеры компании по грузоперевозкам с улыбкой вспоминают времена, когда использовали смс-рассылку, чтобы узнать, где в данный момент находятся их водители, доставлен ли груз, в какое время машина приедет на склад. Белорусская разработка в корне изменила мировой логистический рынок.

Наша система мониторинга - это не просто навигатор. Она позволяет дистанционно контролировать мельчайшие процессы.

Даже закрыта ли дверь у водителя - можно узнать из офиса. Датчики передают сигнал из любого конца планеты.

Белорусскую разработку хорошо знают на крупнейших международных выставках. Пока это единственная компания от нашей страны, которая ежегодно заявляется на IT-форум CeBIT в Ганновере.

За последние пять лет крупные корпорации инвестировали в технологию интернет-вещей около 30 миллиардов долларов. Все больше предметов (от кофеварки до холодильника) уже подключается к Интернету. Наши разработчики в этом году запустили еще один проект, который ставит их наравне с IBM и Microsoft. Это только один из примеров использования искусственного интеллекта для построения бизнеса, когда компьютер обрабатывает огромное количество данных и выдает готовое решение.

Продвинутая аналитика сегодня оптимизирует работу мировых компаний из разных отраслей. Объемы данных в мире продолжают расти и к 2020 г. составят более 40 триллионов гигабайт. Без правильно настроенного подхода к их управлению предприятие может столкнуться с дополнительными рисками - в первую очередь неэффективного использования ресурсов. Именно данные и их быстрая обработка с помощью машинного интеллекта становятся нефтью XXI века.