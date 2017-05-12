14 Мая 2017 15:04

Он превратил белорусские цимбалы в национальный музыкальный бренд. Народному артисту СССР Иосифу Жиновичу 110 лет со дня рождения. Он оставил после себя огромное творческое наследие. И прежде всего национальный оркестр народных инструментов.

Коллектив сегодня носит имя Жиновича и представляет самобытную белорусскую культуру по всему миру.