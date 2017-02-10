НАН Беларуси готовит к открытию фестиваль "Мир кристаллов"

11 Февраля 2017 12:04

В Ботаническом саду НАН Беларуси готовит к открытию третий фестиваль ледяных и снежных скульптур "Мир кристаллов". Кубы замерзшей воды вырезали из Комсомольского озера. Затем доставили в мастерскую под открытым небом. Три дня материал обрабатывали топорами, электропилами, стамесками. Разместился ледяной вернисаж рядом с оранжереей тропических растений. Здесь и снежные беседки для влюблённых, портреты мифических существ и абстрактные сюжеты.

Сегодня в 14:00 на ледяной аллее развернутся и народные гулянья с зимними забавами и живой музыкой.