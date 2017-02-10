Налоговые органы Брестской области отменили 9,5 тысяч извещений об уплате сбора на финансирование госрасходов за 2015 год

Общество
10 Февраля 2017 19:05
Налоговые органы Брестской области отменили 9,5 тысяч извещений об уплате сбора на финансирование госрасходов за 2015 годОб этом сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам региона. Еще более 160-ти человек получили извещения об уменьшении суммы сбора в связи с предоставленными пояснениями и документами. В большинстве случаев речь идет о людях, которые в отчетном году находились за пределами страны более 183 дней. В связи с трудной жизненной ситуацией от уплаты сбора освобождены около 200 жителей столицы, 70 - Гомеля, и около ста - в Витебской области. Напомним, срок уплаты сбора истекает 20 февраля. Пока его погасили более 45-ти тысяч граждан. Казна пополнилась почти на 14 млн рублей.
Другие новости
10.02.2017 19:11 / Общество О планах выхода на европейский рынок рассказал журналистам председатель Беллегпрома
10.02.2017 19:08 / Общество "Клуб редакторов" в субботу в 9:10 на "Беларусь 1"
10.02.2017 15:30 / Общество Самые долгожданные новостройки столицы
10.02.2017 15:27 / Общество Память героев Афгана почтили в Борисове
10.02.2017 15:25 / Общество Прямые линии продолжают свою работу
10.02.2017 15:22 / Общество 20 электробусов с низким полом начнут курсировать на минских улицах
10.02.2017 15:14 / Общество Олег Новицкий продолжает радовать соотечественников фотографиями из космоса
10.02.2017 15:10 / Общество О борьбе с преступностью на международном уровне говорили сегодня в Академии МВД Беларуси
10.02.2017 15:04 / Общество Декрет Президента № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" отразился на снижении безработицы
10.02.2017 12:06 / Общество Должников станет проще привлечь к ответственности
10.02.2017 09:12 / Общество В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных сил
10.02.2017 08:08 / Общество МИД планирует расширить присутствие Беларуси в списках наследия ЮНЕСКО
10.02.2017 07:12 / Общество В Гомеле от уплаты сбора на финансирование госрасходов освобождено 70 человек
10.02.2017 07:10 / Общество Министерство по налогам и сборам: Белорусы активно решают вопросы с трудоустройством
09.02.2017 21:04 / Общество Новые школьные пособия появятся у учеников 3-х и 7-х классов в следующем году
09.02.2017 19:17 / Общество Писательница Наталья Игнатенко провела лекцию для будущих журналистов
09.02.2017 18:45 / Общество В столичном квартале "Магистр" откроют новый детский сад
09.02.2017 18:43 / Общество Количество электронных табло на остановках в столице в этом году увеличится почти вдвое