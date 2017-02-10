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Налоговые органы Брестской области отменили 9,5 тысяч извещений об уплате сбора на финансирование госрасходов за 2015 год
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10 Февраля 2017 19:05

Налоговые органы Брестской области отменили 9,5 тысяч извещений об уплате сбора на финансирование госрасходов за 2015 год

Об этом сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам региона. Еще более 160-ти человек получили извещения об уменьшении суммы сбора в связи с предоставленными пояснениями и документами. В большинстве случаев речь идет о людях, которые в отчетном году находились за пределами страны более 183 дней. В связи с трудной жизненной ситуацией от уплаты сбора освобождены около 200 жителей столицы, 70 - Гомеля, и около ста - в Витебской области. Напомним, срок уплаты сбора истекает 20 февраля. Пока его погасили более 45-ти тысяч граждан. Казна пополнилась почти на 14 млн рублей.  

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