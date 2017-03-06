Накануне праздника супруга главы МИДа встретилась с женами глав дипмиссий

6 Марта 2017 19:14

Накануне праздника супруга министра иностранных дел Беларуси Вера Полякова-Макей проводит встречу с женами глав дипмиссий и представительств международных организаций. Каждый год креативно. На этот раз в Национальном центре современных искусств для прекрасных дам подготовили показ продукции ювелирных предприятий Беларуси, парфюмерную мастерскую и показ коллекций современных белорусских дизайнеров.

Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Беларуси: "Всем женщинам Беларуси я желаю оставаться такими же прекрасными, потому что самые прекрасные женщины в мире - это женщины Беларуси. Это признано всеми мужчинами мира. Желаю, чтобы в их семьях были тепло, уют, чтобы все складывалось так, как вы хотите, дорогие женщины".

Музыкальным подарком для супруг дипломатов стало выступление группы NAVIBAND. Она, напомним, представит Беларусь на песенном конкурсе "Евровидение" в мае.