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Начать бегать можно уже в субботу
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25 Мая 2017 18:48

Начать бегать можно уже в субботу

Каждую неделю любители бега собираются вместе и тренируются. Организаторы минского полумарафона объявили день новичка. В среду в 19:30 и по субботам в 10:30 бегуны собираются у арки в парке Победы. Одни готовятся к полумарафону, другие - просто присоединяются к здоровому образу жизни.

Навыки и спортивная форма не имеют значения. Присоединиться к движению может каждый и абсолютно бесплатно. Достаточно прийти на одну из тренировок. Нередко их посещают и знаменитые спортсмены.

  

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