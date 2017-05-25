Начать бегать можно уже в субботу

25 Мая 2017 18:48

Каждую неделю любители бега собираются вместе и тренируются. Организаторы минского полумарафона объявили день новичка. В среду в 19:30 и по субботам в 10:30 бегуны собираются у арки в парке Победы. Одни готовятся к полумарафону, другие - просто присоединяются к здоровому образу жизни.

Навыки и спортивная форма не имеют значения. Присоединиться к движению может каждый и абсолютно бесплатно. Достаточно прийти на одну из тренировок. Нередко их посещают и знаменитые спортсмены.