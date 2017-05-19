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Начался второй этап отборочного тура конкурса "Воин Содружества"
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19 Мая 2017 19:13

Начался второй этап отборочного тура конкурса "Воин Содружества"

Оперативность и качество. Лучших бойцов выбирают в Вооруженных силах страны. Начался второй этап отборочного тура конкурса "Воин Содружества". Соревнования проходят на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. В конкурсе участвуют представители разных родов войск. Наравне с мужчинами в первенстве соревнуются и женщины. Во втором этапе отборочного тура участвуют 28 человек. Среди них 7 девушек. В финал выйдут лишь пятеро человек. Это и будет команда, которая представит нашу страну на международном конкурсе "Воин Содружества".

  

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