Начался второй этап демонтажа столичного комплекса "БелЭкспо"

22 Марта 2017 13:00

Сегодня строители приступили к работам. В данный момент идет демонтаж благоустройства - разбор тротуарной плитки, асфальта и дорожных плит. Уже через неделю приступят к демонтажу административно-бытового комплекса и выставочного павильона. Все работы будут завершены к сентябрю.







