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22 Марта 2017 13:00

Начался второй этап демонтажа столичного комплекса "БелЭкспо"

Сегодня строители приступили к работам. В данный момент идет демонтаж благоустройства - разбор тротуарной плитки, асфальта и дорожных плит. Уже через неделю приступят к демонтажу административно-бытового комплекса и выставочного павильона. Все работы будут завершены к сентябрю.

Начался второй этап демонтажа столичного комплекса

Начался второй этап демонтажа столичного комплекса

 

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