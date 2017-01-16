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Начальник управления высшего образования Министерства образования сегодня станет гостем онлайн-конференции
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16 Января 2017 07:14

Начальник управления высшего образования Министерства образования сегодня станет гостем онлайн-конференции

Выучить, сдать, поступить... Корректировки правил приема в учреждения высшего и среднего специального образования - сегодня одна из самых горячих тем для обсуждения у родителей и будущих абитуриентов.  Детально разобраться в ситуации поможет  гость онлайн-конференции  Сергей Касперович - начальник управления высшего образования Министерства образования.

Онлайн-конференция состоится на сайте Белтелерадиокомпании сегодня. Начало в полдень. Свои вопросы можете задавать уже сейчас.

 

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