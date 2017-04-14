Начались слушания по делу чиновников БелЖД и Минтранса

14 Апреля 2017 15:11

Мужчин обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. На скамье подсудимых бывший первый замминистра транспорта Евгений Рогачев, первый замначальника Белорусской железной дороги Владимир Михайлюк и заместитель гендиректора "Белинтертранс" Владислав Лембиевский. Их обвиняют в том, что они расформировывали рефрижераторные вагоны, а затем по заниженной цене продавали платформы частному предприятию. Кроме того, действия группы привели к сокращению штата вагонного депо Молодечно — около полусотни человек ушли с предприятия. Санкции предусматривают лишение свободы до 10-ти лет.