Общество
31 Марта 2017 15:22
На завтра синоптики прогнозируют тепло
Сильный дождь и ветер сегодня в столице. А уже на завтра синоптики прогнозируют теплую погоду. Температура воздуха в первые дни апреля скорее будет соответствовать майской. В субботу в столице до 14 выше ноля, возможен кратковременный дождь. В воскресенье будет солнечно, воздух прогреется вообще до 20 с плюсом. Такая погода может стать новым температурным рекордом для начала апреля. Но на следующей неделе из-за атмосферного фронта с северо-запада температура начнет постепенно снижаться.
Другие новости
31.03.2017 15:28 / Общество В Минске выбирают представителей на чемпионат WorldSkills
31.03.2017 15:26 / Общество Лучших естествоведов определили во время республиканской олимпиады по географии
31.03.2017 15:24 / Общество Новое здание колледжа бизнеса и права торжественно открыли в столице
31.03.2017 15:12 / Общество Последний день марта запомнится многим белорусам неожиданным снегопадом
31.03.2017 12:25 / Общество Бронзовая лягушка-путешественница вернулась на центральную улицу Гродно
31.03.2017 12:11 / Общество В Минске завершился республиканский конкурс "Школа безопасности"
31.03.2017 09:06 / Общество Мартовские коты возвращаются
31.03.2017 07:08 / Общество В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии
30.03.2017 21:12 / Общество Валерий Калинкович: Административно-правовые санкции необходимо оптимизировать
30.03.2017 15:37 / Общество Лучшего классного руководителя выбирают в столице
30.03.2017 15:35 / Общество В Минске стремительно увеличивается количество автомобилей
30.03.2017 15:14 / Общество Купить пневматику смогут только совершеннолетние
30.03.2017 12:12 / Общество Верховный Суд Беларуси изменит системный подход общей практики
30.03.2017 09:05 / Общество В Минске презентовали новое издание Института социологии
30.03.2017 08:03 / Общество В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузы
30.03.2017 07:06 / Общество Проект "Дело жизни" смотрите сегодня после "Панорамы"
29.03.2017 21:38 / Общество В этом году долгострою в Миорах - 25
29.03.2017 21:33 / Общество Михаил Орда: Человек высокой квалификации всегда будет востребован на рынке труда