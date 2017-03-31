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На завтра синоптики прогнозируют тепло
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31 Марта 2017 15:22

На завтра синоптики прогнозируют тепло

Сильный дождь и ветер сегодня в столице. А уже на завтра синоптики прогнозируют теплую погоду. Температура воздуха в первые дни апреля скорее будет соответствовать майской. В субботу в столице до 14 выше ноля, возможен кратковременный дождь. В воскресенье будет солнечно, воздух прогреется вообще до 20 с плюсом. Такая погода может стать новым температурным рекордом для начала апреля. Но на следующей неделе из-за атмосферного фронта с северо-запада температура начнет постепенно снижаться.

  

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