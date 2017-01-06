6 Января 2017 12:01

Минус 25 - это еще не рекорд. Морозы, которые сменили снегопады, в Беларуси существенно не повлияли на жизнь страны. Энергосистема работает в штатном режиме. Все отключения оперативно устраняются. По информации МЧС, серьезных происшествий за минувшие сутки не зафиксировано.

Несладко пришлось этим утром автомобилистам - у кого-то не получилось завестись, кто-то замерз в дороге. На помощь приходили сотрудники ГАИ. Правоохранители работают в усиленном режиме и готовы к нештатным ситуациям.

На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. По словам синоптиков, температура воздуха опустится до минус 32. Спасатели рекомендуют людям без необходимости, особенно детям и пенсионерам, не выходить из дома. За прошедшие сутки зарегистрирован 21 случай обморожения.