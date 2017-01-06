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На завтра объявлен оранжевый уровень опасности
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6 Января 2017 12:01

На завтра объявлен оранжевый уровень опасности

Минус 25 -  это еще не рекорд.  Морозы, которые сменили снегопады, в Беларуси существенно не повлияли на жизнь страны.  Энергосистема работает в штатном режиме. Все отключения оперативно устраняются.  По информации МЧС, серьезных происшествий за минувшие сутки не зафиксировано.

Несладко пришлось этим утром автомобилистам - у кого-то  не получилось завестись, кто-то замерз в дороге. На помощь приходили сотрудники ГАИ. Правоохранители работают в усиленном режиме и готовы к нештатным ситуациям.

На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. По словам синоптиков, температура воздуха опустится до минус 32. Спасатели рекомендуют людям без необходимости, особенно детям и пенсионерам,  не выходить из дома. За прошедшие сутки зарегистрирован 21 случай  обморожения.

  

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