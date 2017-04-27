На заседании Миноблисполкома обсуждали земельные и имущественные вопросы

27 Апреля 2017 15:18

Каждый район Минской области должен активизировать меры по наведению порядка на земле и подойти к этому рационально. А имущество, которое используется неэффективно, необходимо передать в надежные руки без бюрократических задержек. Об этом сегодня заявили на заседании Миноблисполкома, где обсуждали земельные и имущественные вопросы.

Больше всего в хозяйственный оборот втягиваются объекты в Слуцком, Пуховичском и Борисовском районах. Однако при этом здесь их больше всего и остается. Специалисты областного территориального фонда государственного имущества сегодня проводят самую детальную инвентаризацию. Вместе с этим работают и механизмы, по которым в старой недвижимости появляется вторая жизнь.

Отметим, сейчас на территории Минской области находится более трех тысяч объектов недвижимости, которые не используются. Из них 650 планируют снести.