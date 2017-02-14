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На заметку белорусским покупателям
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13 Февраля 2017 21:14

На заметку белорусским покупателям

И еще на заметку белорусским покупателям. Космические каучуковые Бонстики - модные игрушки-липучки, которые уже захватили всю Европу, а теперь сводят с ума белорусских детей и родителей, - появились в торговой сети "Евроопт", а также в интернет-магазинах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Получить забавных героев можно за каждые 15 рублей в чеке. За так называемые бон-товары - дополнительные Бонстики. Всего в эксклюзивной коллекции Евроопта — 24 красочных персонажа. Чтобы собрать полный комплект, у белорусов всего месяц. 15 марта акция в магазинах "Евроопт" завершается. В среду космические Бонстики отправляются в гастрольный тур по стране. Специально к старту проекта разработана и мобильная игра.  

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