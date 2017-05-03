На выставке в Минске представлены более сотни СМИ из разных стран

3 Мая 2017 15:02

В Минске представлены более сотни средств массовой информации из разных стран, в том числе России, Болгарии, Турции, Литвы, Индии, Германии и Грузии. Почетный гость в этом году Китай. Журналисты из Поднебесной уже успели проехать несколько сотен километров по нашей стране в рамках пресс-тура. Как заявила министр информации нашей страны, в Беларуси сформировалось полноценное и открытое медийное пространство. Всего павильоны выставки занимают около тысячи квадратных метров. Здесь представлены редакции газет и журналов, телевизионные студии, информационные агентства и центры, офисы продакш-компаний в миниатюре.

В течение трех дней посетителей выставки ждут десятки презентаций, мастер-классов, автограф- и фотосессий и дискуссий. Кроме того, здесь же пройдут и конференции по вопросам развития СМИ. Медиафорум продлится до 6 мая.