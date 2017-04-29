На выставке "СМИ в Беларуси" будут представлены около сотни информационных ресурсов

29 Апреля 2017 15:11

Масштабный форум откроется в Минске 3 мая. Стенды зарубежных медиа на этот раз подготовили гости из России и Китая. Основной темой выставки будет информационная безопасность. Актуальные аспекты работы в современном мире обсудят на конференции в рамках форума.