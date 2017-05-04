4 Мая 2017 21:23

100-летию белорусской милиции посвящается. Сегодня на выставке СМИ наградили авторов лучших материалов о работе органов внутренних дел. Среди лауреатов конкурса - творческие коллективы газет "Адзінства", "Шахцёр", "СБ. Беларусь сегодня". Свою награду на главной площадке Белэкспо также получили корреспонденты "Лидского телерадиообъединения" и обозреватели газет "Минский курьер" и "Вечерний Минск".

Сегодня были вручены и специальные медали к юбилею милиции за плодотворное и многолетнее сотрудничество.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "Работа проделана огромная, творческая, я не побоюсь сказать, что это действительно огромный творческий пласт наследия, который останется в истории независимой Беларуси применительно к деятельности органов внутренних дел - это увековечивание памяти и славы наших доблестных сотрудников, в том числе и героев войн".

Также сегодня на выставке "СМИ в Беларуси" прошел пресс-диалог с участием спикеров обеих палат Национального собрания, депутатов Минского горсовета, студентов и преподавателей Академии управления. Участники обсудили стратегии по более тесному взаимодействию СМИ и местных органов самоуправления. Глобальная выставка масс-медиа завершится 6 мая.