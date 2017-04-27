На военную службу в текущем году будет призвано около сотни офицеров запаса

28 Апреля 2017 12:01

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Пополнят ряды Вооруженных Сил мужчины в возрасте до 27 лет, не прошедшие срочную военную службу в резерве и не имеющие права на отсрочку. Обеспечить назначение призывников на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями поручено Министерству обороны. Информация о результатах призыва, которую подготовит Совет Министров, должна лечь на стол Главе государства до 1 февраля.