Общество
28 Апреля 2017 12:01
На военную службу в текущем году будет призвано около сотни офицеров запаса
Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Пополнят ряды Вооруженных Сил мужчины в возрасте до 27 лет, не прошедшие срочную военную службу в резерве и не имеющие права на отсрочку. Обеспечить назначение призывников на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями поручено Министерству обороны. Информация о результатах призыва, которую подготовит Совет Министров, должна лечь на стол Главе государства до 1 февраля.
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