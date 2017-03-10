На водоемах в Сенненском и Ивацевичском районах зафиксированы случаи массовой гибели рыбы

11 Марта 2017 21:12

Непростая ситуация, которую впору назвать экологическим бедствием, сложилась на водоемах в Сенненском и Ивацевичском районах. Там зафиксированы случаи массовой гибели рыбы. В северном регионе из озера Карасево талые воды выносят сотни подводных обитателей. Специалисты говорят о заморе рыбы из-за нехватки кислорода. А вот что стало причиной гибели плотвы и леща на канале Огинского, пока устанавливается.

Ольга Масловская подробнее. Цепочка лесных озер вблизи деревни Нерейша. Одно из них – Карасево – сейчас едва ли оправдывает свое "рыбное" название. Водоем стал местом настоящего экологического бедствия. Талые воды выносят огромное количество мертвой рыбы.

Окунь, плотва, красноперка. Такую картину местные жители наблюдают каждую весну: сходит лед, всплывает мертвая рыба.

Эти фотографии сделали любители подледного лова. Они первыми в этом сезоне забили тревогу. Рыба, которую не съели птицы и лисы, гниет. О причинах мора местные жители даже не гадают: предприятий и ферм поблизости нет, а значит, рыба погибла от удушья.

Фактом замора рыбы заинтересовались специалисты Витебской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. В телефонном разговоре сказали, что проведут проверку. А местные экологи ситуацию называют патовой. Озеро мелкое, зарастающее, дно илистое. Кислорода в такой воде мало. А зимой из-за ледяного наста он не поступает вовсе. И даже дедовский метод - рубить во льду многочисленные лунки – считают, едва ли поможет обитателям водоема.

Специалисты говорят: второе дыхание у озера Карасево откроется в случае, если оно станет местом промышленной добычи сапропеля. Ведь под небольшим слоем воды семиметровые залежи ценного природного удобрения. Изыскания проведены, проект есть. Ищут инвестора.

Еще один белорусский водоем – канал Огинского в Ивацевичском районе – стал местом массовой гибели рыбы. На поверхность воды всплыло полтысячи особей плотвы, карпа, толстолобика. Правда, здесь причины бедствия не так очевидны.

Рыболовные угодья находятся в пользовании национального парка "Беловежская пуща". Поблизости есть фермы и поля сельхозпредприятия, но расположены они вне природоохранной зоны. Почему погибла рыба – этот ребус пока не могут разгадать даже специалисты.

Пролить свет на почти детективную историю должны экспертизы. Результаты лабораторных анализов воды и почвы канала будут известны через неделю.