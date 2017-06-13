На водоемах столицы начали покос водных растений

13 Июня 2017 15:23

В течение лета под контролем специалистов будут Комсомольское озеро, водохранилища Дрозды, Цнянское и Заславское. Очищать дно можно только после завершения нереста. Работу выполняют на специальных машинах-амфибиях. Как собирают зеленый мусор, увидела и Юлия Токарь.

На Комсомольском озере будто парад акватранспорта - только на воде не привычные катамараны и лодки, а корабли с граблями. Одним из таких судов пятнадцать лет управляет машинист Михаил Савченко. На механизированном комплексе выезжает на покос водных растений. Но признается: кроме травы и водорослей, загребает и другой мусор.

Водный комплекс работает по принципу комбайна: жатка опускается на глубину около метра, и острые ножи срезают водные растения. И после скошенная трава автоматически заполняет бункер.

И если такой корабль работает только на глубине акваторий, то на мелководье - вот такие мобильные комплексы. Зеленый мусор они вывозят сразу на берег.

Во время летнего сезона под контролем у специалистов Комсомольское озеро, Цнянское, Заславское и водохранилище Дрозды. Уборку на воде и у берега проводят после завершения нереста. Именно в это время водоросли начинают цвести.

Покос водных растений продолжится до конца сентября. Усердный и своевременный акваклининг позволит купаться и отдыхать на берегу с комфортом.