На участке дороги Колодищи - Заславль организовано одностороннее движение

25 Апреля 2017 09:02

На участке дороги Колодищи - Заславль со стороны пересечения с трассой Минск - Мядель организовано одностороннее движение. Все автомобили со стороны транспортной развязки МКАД направляются в объезд по дорогам Дубовляны – Королев Стан и Минск – Мядель. Таким образом, подъезд к Северному кладбищу возможен только в одностороннем режиме со стороны шоссе Минск - Мядель.

Что же касается Михановичского кладбища, то здесь движение организовано по дороге Новый Двор – Пятевщина через поселок Михановичи. А чтобы выехать с кладбища, водителям придется отправится через Асеевку и Смолевичи – Негорелое. Парковать машины инспекторы ГАИ советуют на обочинах дорог.