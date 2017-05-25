24 Мая 2017 18:44

А вот чтобы предотвратить значительное количество ДТП, сейчас на трассах области активно восстанавливают дорожную разметку. Пешеходные переходы и линии для ограничения полос движения покрывают светоотражающими красками, чтобы они были видны водителям и ночью. Местами на дорогах появятся и новые полосы движения - так, к примеру, в Жодино на некоторых пересечениях трассы из Минска в Борисов дорога увеличивается с двух до трех полос. Таким образом планируется значительно разгрузить эти направления, особенно в час пик.

Работы по нанесению разметки планируют закончить до конца июня. Планируется, что восстановленная разметка продержится полгода.