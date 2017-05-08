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На территории Государственного музея Великой Отечественной войны в Станьково прошла праздничная программа
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8 Мая 2017 09:09

На территории Государственного музея Великой Отечественной войны в Станьково прошла праздничная программа

Настоящая война развернулась в преддверии Дня Победы. На территории Государственного музея Великой Отечественной войны в Станьково прошла праздничная программа. Реконструкция боя с использованием артиллерии и пиротехники, показательные выступления кинологов со служебными собаками, конкурсная программа для детей и взрослых. Кроме того, все желающие могли ознакомиться с экспозицией боевой техники и тяжелого вооружения.

 

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