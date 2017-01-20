20 Января 2017 15:22

Задать вопросы разного характера - от благоустройства до строительства жилья - напрямую. На телефонной связи в эту субботу - руководство столицы и Минской области.

К председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу с замечаниями и предложениями можно обратиться завтра с девяти до двенадцати часов.

В Минском облисполкоме на связи с гражданами председатель Совета депутатов Иван Липницкий. Напомним, обращаться к руководству столицы и области по телефону можно каждую субботу.