На связи - руководство столицы и Минской области

10 Января 2017 18:45

Первые в новом году телефонные линии начинают работу в эту субботу - четырнадцатого января. В мэрии жителей города выслушает заместитель председателя Андрей Доморацкий. Обращаться с замечаниями и предложениями можно с девяти до двенадцати часов.

В Минском облисполкоме на связь выйдет первый заместитель губернатора Игорь Макар. Задать вопросы можно также до полудня. Напомним, обращаться к руководству столицы и Минской области по телефону с личными предложениями и бытовыми проблемами можно каждую субботу.