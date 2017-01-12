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На связи - руководство столицы и Минской области
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10 Января 2017 18:45

На связи - руководство столицы и Минской области

Первые в новом году телефонные линии начинают работу в эту субботу - четырнадцатого января. В мэрии жителей города выслушает заместитель председателя  Андрей Доморацкий.  Обращаться с замечаниями и предложениями можно  с девяти до двенадцати часов.

В Минском облисполкоме на связь выйдет первый заместитель губернатора Игорь Макар. Задать вопросы можно также до полудня. Напомним, обращаться к руководству столицы и Минской области по телефону с личными предложениями и бытовыми проблемами  можно каждую субботу.

  

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