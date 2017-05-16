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На столичных маршрутах появился первый общественный транспорт на батарейках
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17 Мая 2017 15:15

На столичных маршрутах появился первый общественный транспорт на батарейках

Тест-драйв электробуса минчане могут совершить по графику 59 троллейбуса каждый день, кроме выходных. Пока по городу курсируют четыре электрических автобуса. Специальные "розетки" для заправки современного транспорта установлены на конечных остановках маршрута. Чтобы восстановить запас батареек, электробусу достаточно 5 минут.

Скоро столичный парк электробусов достигнет 20 машин. Кроме того, в ближайшее время планируется, что современный транспорт появится и на троллейбусном маршруте № 43.

  

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