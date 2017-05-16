Общество
17 Мая 2017 15:15
На столичных маршрутах появился первый общественный транспорт на батарейках
Тест-драйв электробуса минчане могут совершить по графику 59 троллейбуса каждый день, кроме выходных. Пока по городу курсируют четыре электрических автобуса. Специальные "розетки" для заправки современного транспорта установлены на конечных остановках маршрута. Чтобы восстановить запас батареек, электробусу достаточно 5 минут.
Скоро столичный парк электробусов достигнет 20 машин. Кроме того, в ближайшее время планируется, что современный транспорт появится и на троллейбусном маршруте № 43.
Другие новости
17.05.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 18 мая
17.05.2017 15:25 / Общество На стенах минских зданий поселились птицы
17.05.2017 15:22 / Общество В Минске участились случаи нападения беспризорных собак на людей
17.05.2017 15:21 / Общество Еще более комфортная и солнечная погода ожидается в Минской области
17.05.2017 15:20 / Общество К летнему сезону санатории подготовили новые программы
17.05.2017 15:18 / Общество Конкурс научно-технического творчества собрал "Талантов XXI века" в Минской области
17.05.2017 15:17 / Общество В столицу прибыл "Поезд памяти"
17.05.2017 15:02 / Общество В Беларуси идет активный живой диалог науки и гражданского общества
17.05.2017 14:30 / Общество Первый показ инклюзивной одежды в Беларуси
17.05.2017 13:00 / Общество Двухлетний малыш, первый в нашей стране в таком возрасте, смог победить тяжелый порок сердца
17.05.2017 12:25 / Общество В Минске открылись курсы, которые позволяют всем желающим стать ближе к искусству
17.05.2017 07:15 / Общество "Актуальное интервью" с инвестором и миллионером Вартаном Сирмакесом сегодня на "Беларусь 1"
17.05.2017 07:02 / Общество Беларусь и Китай обсудили сотрудничество в нотариальной сфере
16.05.2017 21:36 / Общество Масштабный трансграничный проект по восстановлению биоразнообразия реализуют на Днепре
16.05.2017 21:19 / Общество Белорусские специалисты проведут проверку по факту заявлений о лекарствах со стеклами в ампулах
16.05.2017 18:45 / Общество В столице впервые прошел конкурс семейных пар высших учебных заведений
16.05.2017 18:42 / Общество В Минске в одном из крупных торговых центров пропало электричество
16.05.2017 15:55 / Общество Прогноз погоды на 17 мая
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия