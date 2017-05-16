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На стенах минских зданий поселились птицы
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17 Мая 2017 15:25

На стенах минских зданий поселились птицы

Экологический стрит-арт - инициатива орнитологов. Образы для граффити выбираются неслучайно - это пернатые, которые в разное время становились птицей года. Дома в Минске уже украсили рисунки гоголя и ушастой совы.

Место нового арт-объекта, главным героем которого станет птица года 2017 жаворонок хохлатый, пока держится в секрете. Кстати, в этом году в нашей стране пернатого покровителя года выбирали уже в семнадцатый раз.

  

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