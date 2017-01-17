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На смену снегопадам в Беларусь идут морозы
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17 Января 2017 08:08

На смену снегопадам в Беларусь идут морозы

Сегодня на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем столбики термометров опустятся до минус 5-ти, в северо-восточных районах - до 13-ти ниже нуля. Синоптики обещают белорусам и крещенские морозы, однако они будут слабее рождественских.

 

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