На смену снегопадам в Беларусь идут морозы

17 Января 2017 08:08

Сегодня на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем столбики термометров опустятся до минус 5-ти, в северо-восточных районах - до 13-ти ниже нуля. Синоптики обещают белорусам и крещенские морозы, однако они будут слабее рождественских.