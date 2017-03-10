На смену комфортной весенней погоде в выходные придут дожди с мокрым снегом

11 Марта 2017 09:08

Осадки в основном пройдут по юго-востоку страны. Утром возможен туман. При этом температура воздуха будет по-прежнему выше климатической нормы. Столбики термометров поднимутся до 9-ти со знаком плюс. Уже в начале следующей недели погода улучшится - осадки прекратятся.