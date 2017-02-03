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На следующей неделе похолодает
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3 Февраля 2017 18:45

На следующей неделе похолодает

В выходные сохранится не очень морозная погода. В субботу в столице без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью до минус 6-ти, днем около 3-х мороза. В воскресенье столбики термометров опустятся до 8-ми градусов в ночные часы, в дневные - до 6-ти с минусом. Прогнозируют и кратковременный снег. С понедельника морозы усилятся и среднесуточная температура начнет понижаться.  

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