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3 Февраля 2017 18:45

На следующей неделе похолодает

В выходные сохранится не очень морозная погода. В субботу в столице без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью до минус 6-ти, днем около 3-х мороза. В воскресенье столбики термометров опустятся до 8-ми градусов в ночные часы, в дневные - до 6-ти с минусом. Прогнозируют и кратковременный снег. С понедельника морозы усилятся и среднесуточная температура начнет понижаться.