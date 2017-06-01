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На сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
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2 Июня 2017 08:12

На сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Не исключены дожди. Дневная температура - плюс 17. Все же прогнозы синоптиков обнадеживающие. Нынешнее лето в Беларуси ожидается на полградуса теплее обычного, а количество осадков - меньше нормы.

  

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