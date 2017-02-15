На сайте Белтелерадиокомпании прошла онлайн-конференция с Дмитрием Мирончиком

15 Февраля 2017 19:02

Пятидневный срок пребывания у нас без визы может быть продлен до 12-ти дней. Сегодня об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Возможность санаторно-курортного лечения и отдыха - это изюминка Беларуси. Эта система у нас сохранилась, она совершенствуется, она на очень хорошем уровне. Стандартный срок пребывания в санатории, т. е. санаторная путевка - это 12 или 24 дня. Если мы будем делать следующий шаг и задумываться о том, как привлечь иностранцев в санатории, то логично говорить о 12-ти или 14-ти днях плюс день приезда и день отъезда".

Дмитрий Мирончик рассказал также о расширении географии представительств Беларуси в европейских и азиатских регионах.

В настоящий момент МИД Беларуси обсуждает возможность введения безвизового въезда с Малайзией, Сингапуром, Филиппинами, Уругваем, Перу, Оманом и Македонией. Стоимость же шенгенских виз для белорусов может быть снижена. Подробности - в видеоверсии конференции на портале tvr.by, а также на youtube-канале АТН.