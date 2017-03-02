Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>На сайте Белтелерадиокомпании проходит онлайн-конференция по теме развития бизнеса
Общество
RSS
На сайте Белтелерадиокомпании проходит онлайн-конференция по теме развития бизнеса
Скачать Поделиться

2 Марта 2017 12:18

На сайте Белтелерадиокомпании проходит онлайн-конференция по теме развития бизнеса

В эти минуты на сайте Белтелерадиокомпании проходит онлайн-конференция по теме развития бизнеса. Гости студии - директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц и вице-председатель Минского союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль. Вы все еще можете задать свои вопросы на tvr.by. Подключайтесь к трансляции и участвуйте в беседе.  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =