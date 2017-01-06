7 Января 2017 15:00

Синоптики говорят, что на рождественские выходные придется пик морозов. Столбики термометров продолжают опускаться, а ветер усиливается. В отдельных районах Витебской области ночью зафиксировано минус 32.

Такая погода сказалась и на состоянии транспорта и коммуникаций. За ситуацией по стране следят наши корреспонденты.

На связь со студией выходит Владимир Королев - он находится в управлении МЧС (прямое включение).

Добрый день! Мы сейчас находимся в центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС. Сюда стекается вся информация о происшествиях и чрезвычайных ситуациях в стране. В круглосуточном режиме спасатели ведут мониторинг обстановки. И сейчас я предлагаю послушать комментарий начальника центра о том, как Беларусь пережила одну из самых холодных ночей года.

Уже известно, что без горячей воды в рождественскую ночь остались дома в поселке Правдинский Пуховичского района. Проблемы с водоснабжением испытали и жители Молодечно. Сейчас вы видите кадры восстановительных работ. Как сообщается, к этому времени работы по восстановлению тепло- и горячего водоснабжения в Пуховичском районе завершены. Этой ночью на севере Беларуси синоптики зафиксировали понижение температуры до 30 градусов мороза. Несмотря на холод, люди на улице есть, они не разговорчивы, но ответили на несколько наших вопросов.

На заправках сейчас самый популярный вид дизельного топлива "Арктика". Часто причиной глохнущих авто становится именно топливо. Также повышенным спросом у продавцов в эти дни пользуются аккумуляторы.

Известно о незначительных задержках в движении на железной дороге. Этим утром поезд сообщением Киев - Минск пришел с опозданием на полчаса. Несмотря на аномальные холода вчера и сегодня без перебоев работает Национальный аэропорт Минск. Для безопасности полетов увеличили интервал и количество противообледенительной жидкости. Завтра в Беларуси также сохранится оранжевый уровень опасности.

Вместе со спасателями мы продолжаем следить за ситуацией в стране. Более полная картина дня о том, как Беларусь пережила один из самых холодных дней в году, мы расскажем в рамках информационного канала "Панорама".