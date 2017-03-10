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На реках в Минской области продолжается рост уровня воды
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10 Марта 2017 15:12

На реках в Минской области продолжается рост уровня воды

И это учитывая, что водные артерии от ледяного покрова уже освободились. Вода прибывает за счет дождей - в среднем в сутки на сантиметр. Однако серьезных подтоплений населенных пунктов в центральном регионе не наблюдается. Спасатели мониторят ситуацию постоянно и в случае необходимости готовы выехать на ликвидацию подтоплений.

Лед пока еще остается на озерах и водохранилищах. И привлекает рыбаков. Однако ледяной покров нагрузки не выдерживает, высокий риск провалиться. Спасатели напоминают любителям зимней рыбалки - выход на лед запрещен.

С начала зимнего сезона под лед в Минской области провалилось более 2 десятков человек. Оказать помощь успели не всем.

  

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