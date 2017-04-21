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На Радуницу милиция и ГАИ работают в усиленном режиме
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25 Апреля 2017 15:08

На Радуницу милиция и ГАИ работают в усиленном режиме

На маршруты вышел дополнительный транспорт - несколько сотен автобусов. Люди несут с собой цветы и свечи. До глубокой ночи на кладбищах по всей Беларуси сегодня будут гореть лампады.

  

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