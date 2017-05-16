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На проспектах столицы появятся уличные тумбы для афиш нового поколения
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16 Мая 2017 15:53

На проспектах столицы появятся уличные тумбы для афиш нового поколения

С подсветкой и тематическим оформлением - скоро на проспектах столицы появятся уличные тумбы для афиш нового поколения. Сейчас вид современных рекламных стендов разрабатывают специалисты Мингорсправки. При этом новые тумбы после обновления потеряют одинаковый вид: каждую будут по-дизайнерски вписывать в городские пейзажи. Например, афиши рядом с филармонией могут украсить нотами известных мелодий, а в Верхнем городе тумбы будут в ретростиле.

Стать соавторами нового вида тумб для афиш и высказать свои пожелания могут и сами минчане на специальных сайтах. По планам Мингорсправки, обновленные круглые рекламные тумбы появятся на главных проспектах столицы до конца года.

  

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