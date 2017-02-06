На площади Свободы в Витебске изменили режим работы светофоров

6 Февраля 2017 15:11

Решение принято после крупного ДТП, в котором пострадали четыре пешехода. Двое получили легкие травмы, еще двое до сих пор проходят лечение в больнице. Как отмечают в ГАИ, перекресток в центре города, где произошла авария, - один из самых оживленных, и изменение регулировки движения - мера необходимая.

Александр Казючиц, и.о. начальника ОГАИ УВД Витебского облисполкома: "В частности, ликвидирована конфликтная ситуация между водителями, которые осуществляют левый поворот с улицы Ленина на проспект Фрунзе. И водителями, которые движутся в прямом направлении по улице Ленина. Перекресток довольно-таки оживленный, поэтому ДТП там происходили".

Крупное ДТП в центре Витебска произошло на прошлой неделе: в центре города "мерседес" после столкновения с "вольво" сбил четырех пешеходов, стоявших у перехода в ожидании зелёного сигнала светофора, затем микроавтобус врезался в еще один автомобиль, припаркованный на стоянке. Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора.