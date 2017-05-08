На площади Победы к памятнику легли венки от всех ветвей власти

9 Мая 2017 18:05

На площади Победы многолюдно сегодня весь день. К подножию памятника легли венки от всех ветвей власти - от Совета Министров, парламентского и дипломатического корпуса. Цветы несли руководители государственных органов и ведомств, Мингор- и облисполкома. Среди тех, кто почтил память победителей, главы православной и католической церквей, а также представители молодежных и общественных организаций.